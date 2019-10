Festa della Castagna: Genuino Amiatino organizza un’edizione straordinaria del mercato

In occasione della Festa della Castagna, domenica 13 ottobre ci sarà un’edizione straordinaria del mercato contadino e delle autoproduzioni di Genuino Amiatino, in via Amiata, a Monticello Amiata.

“Porteremo in piazza il cibo, l’artigianato, i prodotti per la cura della persona che produciamo in modo naturale – dichiarano gli organizzatori -. Dietro i banchi troverete i produttori diretti, senza intermediari, perché è un mercato che sostiene la piccola agricoltura contadina che nelle pratiche e nei metodi si prende cura del territorio in cui viviamo“.

Durante la giornata ci saranno laboratori in cui conoscere e sperimentare direttamente alcune delle produzioni e per aiutare l’osservazione della natura: