Ex area mineraria Campiano, Genesi replica a Fratelli d’Italia: “Progetto di reindustrializzazione va avanti”

“Senza voler alimentare alcuna discussione sentiamo la necessità, alla luce di alcune notizie pubblicate sui media, di fare chiarezza affinché non si verifichino strumentalizzazioni di qualsiasi tipo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Simone Cornali, amministratore delegato di Genesi by Somain Italia, che replica al consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Maurizio Russo, in merito al progetto di industrializzazione dell’ex area mineraria di Campiano, nel comune di Montieri.

“Innanzitutto consentiteci di dire che Il progetto di reindustrializzazione dell’area ex mineraria di Campiano è in pieno svolgimento, la cordata imprenditoriale non è svanita nel nulla e, caparbiamente, sta portando avanti il lavoro in continuo e costante contatto con gli enti pubblici che governano il territorio. A breve ci sarà l’ultimo atto notarile che permetterà di prendere possesso fisicamente dell’area e far partire così i progetti di ristrutturazione e avvio attività – continua la nota -. Non siamo abituati a fare proclami e nemmeno facili promesse, essendo imprenditori siamo abituati a lavorare duramente per trasformare idee e progetti in risultati. Rimaniamo a disposizione di chiunque voglia avere informazioni precise o delucidazioni, così come rimaniamo tenacemente al lavoro per portare a compimento un progetto articolato, complesso ed impegnativo“.