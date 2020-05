Emergenza Coronavirus: La Deceris distribuisce generi alimentari alle famiglie in difficoltà

Una considerevole distribuzione di generi alimentari da parte dell’associazione La Deceris è prevista sabato 9 maggio, alle 10, nella sede di CasaPound Grosseto, in piazza Carlo Cavalieri.

“Aiuteremo, come abbiamo sempre fatto, con un pacco di spesa – si legge in una nota –, le famiglie italiane colpite dalla crisi e dall’impossibilità di lavorare causata dall’emergenza coronavirus“.

“Grazie alle donazioni di cittadini ed imprenditori abbiamo raccolto generi alimentari, tra cui pasta, riso, farina, zucchero, olio – fa sapere il movimento -. I pacchi saranno distribuiti all’ingresso della sede, rispettando distanze e normative di sicurezza previste dai decreti. I volontari nella giornata di domani saranno impegnati a consegnare direttamente i generi alimentari alle famiglie italiane in difficoltà, prevalentemente anziani, disabili, genitori separati, precari, disoccupati, piccoli commercianti, messi alle strette dagli ultimi due mesi di chiusura, e le categorie più colpite da questa emergenza“.

“Con questa iniziativa di solidarietà vogliamo mettere in campo un aiuto concreto, considerando che le misure di sostegno previste dal Governo arrivano a fatica e certamente non bastano in un momento come questo. Invitiamo chiunque abbia necessità a presentarsi domani mattina – conclude La Deceris – presso la nostra sede, con la certezza che saranno garantiti la privacy e il rispetto dell’anonimato di ognuno“.