Generazioni future: “No alla vendita della Diaccia Botrona e alla privatizzazione di Cala di Forno”

“In questi giorni sulla stampa si è letto che la Provincia svende la Diaccia Botrona; Patrizio Bertelli, mister Prada, ha comprato qualche settimana fa (per 18,4 milioni di euro) il paradiso di Cala di Forno, nel Parco della Maremma: torri medievali e poi medicee, dogana granducale, bosco, case coloniche e accesso alla spiaggia”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Silvano Brandi, della cooperativa Generazioni future.

“I vincoli impediscono di fare resort di lusso o piste per elicottero (motivo per cui un oligarca russo ha rinunciato all’acquisto), ma è un fatto che chi possiede la tenuta può rendere difficile (in barba alla legge) l’accesso alla spiaggia – continua la nota –. Che è naturalmente demaniale, la quale si raggiunge da terra solo con una strada privata, ora per esempio è sbarrata (con la scusa del Covid). Per questo c’è bisogno di attivare un movimento di associazioni e cittadini che convergano per dare battaglia e interrompere l’ennesimo scempio dell’ormai nota barbarie verso i beni pubblici, chiamata privatizzazione. L’obbiettivo è raccogliere le firme perché il Ministero della Cultura eserciti il suo diritto di prelazione, e compri almeno gli edifici storici, e blocchi la svendita della Diaccia Botrona“.