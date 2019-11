“Generazioni”: Carlo Vellutini presenta il suo romanzo a Braccagni

L’Aps “Gli Anta” e l’Fcd Braccagni ospiteranno domenica 24 novembre, alle 17, nei locali dell’ex asilo di Braccagni, in via dei Garibaldini, la presentazione di “Generazioni, viaggio attraverso la Maremma”, l’ultimo romanzo del giornalista Carlo Vellutini.

Un evento che porta il libro in quei luoghi da cui il viaggio dei protagonisti, che tocca l’intera provincia di Grosseto, inizia e si conclude. Il romanzo, edito da Heimat, sta riscuotendo un buon successo e, proprio di recente, è stato protagonista con l’editore Cesare Moroni di alcuni dei principali eventi librari toscani e nazionali.

“Nella forma del romanzo – spiega Moroni – Carlo Vellutini riesce a raccontare la Maremma, le sue tradizioni, la sua storia recente, ma anche le sue eccellenze enogastronomiche e le prospettive future per i giovani che qui hanno deciso di continuare a vivere credendo in questo territorio, con originalità, ma anche con la concretezza tipica del giornalista che racconta da anni questo territorio”.

“Generazioni, viaggio attraverso la Maremma” segue il successo di “Reti di Smeraldo”.

“Con ‘Reti di Smeraldo’– spiega Moroni – Carlo Vellutini è riuscito a calarsi immediatamente nello spirito del romanzo ed il successo, anche in termini di critica, è stato immediato. ‘Generazioni’ è un libro completamente diverso, ma fondamentale per chi, come la Heimat, punta, anche con la narrativa, a lanciare l’immagine della Maremma in Italia ed all’estero. La presentazione del romanzo viene infatti sempre preceduta da un filmato in cui, attraverso le immagini e la musica, i luoghi più belli del nostro territorio vengono promossi. Lo faremo in provincia di Grosseto, dove ci sono angoli ancora ai più poco noti, ma anche lontano dove, invece, sono sicuro che il libro possa diventare un vero testimonial del territorio, grazie anche a quella leggerezza narrativa tipica del romanzo, ma con la forza dei contenuti di chi il territorio lo conosce e lo ama”.

Oltre all’autore Carlo Vellutini ed all’editore Cesare Moroni, alla presentazione di Braccagni interverranno il presidente dell’Aps “Gli Anta” Robi Giannini e l’avvocato Ulderico Brogi, cui è affidata la recensione di “Generazioni, viaggio attraverso la Maremma”.