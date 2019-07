Da Barcellona in Maremma: il Coro dei Concordi ospita il Cor Nova Tardor

Nel prossimo fine settimana, dal 12 al 14 luglio, il Cor Nova Tardor di Barcellona, con al seguito un nutrito gruppo di sostenitori dalla città catalana, sarà ospite del Coro dei Concordi.

Il sodalizio sarà suggellato da un concerto nella chiesa di San Niccolò nella serata di venerdì 12 luglio, in occasione del quale il coro roccastradino omaggerà gli ospiti catalani con alcuni brani tradizionali per poi lasciare spazio alla musicalità del coro di Barcellona.

Il Coro dei Concordi di Roccastrada, nella sua lunga storia ormai 25ennale, si è contraddistinto nel portare avanti gemellaggi ed esportare la propria professionalità raggiungendo significativi successi in tutta Italia e non solo. Il tutto in un’ottica di confronto ed apertura a musicalità diverse per un costante arricchimento, ma anche con il fine di promuovere il territorio roccastradino, la sua cultura e le sue peculiarità e ricchezze.

Il Coro Nova Tardor è una corale polifonica fondata nel 2018 dal maestro e direttore Enric Gavaldà Garcìa, ma, nonostante la sua recente fondazione, ha già collezionato numerosi concerti. Nella sua visita in Toscana il Cor Nova Tardor ha in programma concerti anche nelle città di Siena e Firenze; il concerto roccastradino farà da ouverture a questo weekend musicale.

“E’ un onore per il nostro coro poter ospitare una realtà musicale proveniente da una piazza attiva come quella di Barcellona – precisa il presidente del Coro dei Concordi di Roccastrada, Carlo Pistolesi – e come sempre i coristi si sono dimostrati entusiasti di potersi confrontare con una realtà proveniente da un ambito così diverso e ampio. Il tutto con la finalità di un arricchimento musicale, ma anche con lo scopo di far conoscere il territorio roccastradino e la ospitalità della sua gente. Per questo invitiamo la cittadinanza a partecipare al concerto di venerdì 12 luglio, alle 21, nella chiesa di San Niccolò”.

“E’ una grande opportunità per il nostro coro potersi confrontare con i colleghi di Barcellona – prosegue il maestro del Coro dei Concordi, Alessio Pagliai – ed è un’opportunità anche per la platea roccastradina poter godere di una musicalità così particolare. Sono molto soddisfatto di questo gemellaggio, che ho fortemente sostenuto e che speriamo sia l’inizio di una proficua amicizia“.