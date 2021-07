Sharing di monopattini, scooter e bici elettriche: un gazebo per illustrare il progetto

E’ tutto pronto per dare il via al progetto di sharing di monopattini, scooter e bici elettrici realizzato dal Comune con la collaborazione della start up Reby.

Per questo, sabato 3 luglio, a partire dalle 18, al velodromo verrà allestito un gazebo, dove rappresentanti di Reby spiegheranno come funziona l’applicazione da scaricare per utilizzare il servizio e distribuiranno gadget e volantini. Attraverso la app, infatti, gli utenti possono accedere all’elenco dei veicoli disponibili. Per offrire un incentivo in più all’utilizzo dei veicoli elettrici, Reby ha previsto che tutti coloro che si iscrivono al circuito riceveranno un coupon che consentirà di avere 5 euro in omaggio in occasione della prima ricarica.

“Invitiamo tutti a partecipare – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità, Fausto Turbanti – per conoscere come funziona questo progetto che rientra in pieno nel nostro impegno volto a promuovere la mobilità sostenibile“.