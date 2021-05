Tornano i gazebo della Lega in tre piazze maremmane: tesseramento e made in Italy i temi

Saranno presenti a Grosseto, Follonica e Orbetello i gazebo della Lega che coinvolgeranno duemila piazze in Italia e circa 120 in Toscana.

Ai gazebo i simpatizzanti del Carroccio, oltre a trovare i militanti, potranno incontrare vari eletti, ma potranno anche iscriversi al partito. Il leit motiv dell’appuntamento, però, sarà la raccolta firme a favore del Made in Italy.

“Il nostro partito – afferma il segretario provinciale Andrea Ulmi – fa da sempre del gazebo il suo strumento di ascolto della gente. Dopo la pandemia, poter tornare in piazza, è per il nostro movimento fondamentale e farlo con uno dei grandi cavalli di battaglia della Lega, cioè il Made in Italy, vuol dire lanciare un messaggio importante a tutela delle nostre aziende, ma anche della qualità delle produzioni locali”.

Per la Lega sarà anche il momento del tesseramento. “Con le sedi che sono rimaste chiuse fino a ieri e tuttora sono minimamente aperte – afferma Ulmi –, sarà possibile recarsi ai gazebo per iscriversi al partito o per rinnovare la tessera. Qui i nostri militanti saranno disponibili con i moduli e distribuiranno diversi gadget”.

I gazebo saranno allestiti nella giornata di sabato dalle 10 alle 18 in Corso Carducci a Grosseto, in piazza del Duomo ad Orbetello ed in via Roma, angolo via Colombo, a Follonica. Nella città del Golfo i militanti saranno disposizione anche nella giornata di domenica, sempre dalle 10 alle 18.

“Con i gazebo – aggiunge il segretario Ulmi – inizia di fatto anche il nostro percorso che ci porterà alle elezioni amministrative. Per un partito che ama stare nelle piazze e tra la gente, aver mantenuto i contatti prevalentemente attraverso le videoconferenze non è stato semplice, adesso torniamo finalmente a quei rapporti umani e con i territori che sono per noi fondamentali”.