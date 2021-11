Proposte di legge: gazebo di Fratelli d’Italia a Porta Corsica per la raccolta firme

“Saremo nuovamente a Grosseto, nel giorno di sabato durante tutti i mesi di novembre e dicembre, con il nostro gazebo a Porta Corsica per raccogliere le firme sulle quattro proposte che presenterà il nostro partito”.

A dichiararlo, in una nota, è il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.

“Elezione diretta del presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo – spiegano da Fratelli d’Italia –: sono queste le quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni, nelle quali siamo impegnati in modo significativo”.

Inoltre, è ancora in corso la campagna di tesseramento per il 2021. La sede provinciale di via Tagliamento sarà aperta ogni giovedì, dalle 10.30 alle 12.30, e il venerdì, dalle 17.30 alle 19.00, per sottoscrivere l’adesione a Fratelli d’Italia.