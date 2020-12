‘Gavorrano per la legalità’: mercoledì la consegna del premio ad Avviso Pubblico

Si svolgerà mercoledì 16 dicembre, dalle 17:30 alle 19:00, in live streaming, la celebrazione del premio ‘Gavorrano per la Legalità’, promosso dal Comune di Gavorrano.

Sarà Roberto Montà, in qualità di presidente di Avviso Pubblico, a ricevere il premio di quest’anno per “il prezioso e costante lavoro svolto dall’associazione a favore della difesa della legalità e per l’educazione contro le mafie“.

All’incontro, che si svolgerà in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Avviso Pubblico, parteciperanno: Andrea Benini, sindaco del Comune di Follonica e Coordinatore provinciale di Avviso Pubblico; Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico; Fabio Marsilio, Prefetto di Grosseto; Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno; Francesco Nannucci, capocentro DIA Firenze (in attesa di conferma).

Modera l’evento il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi.

Il premio, istituto per la prima volta dal Comune di Gavorrano nel 2018, si inserisce all’interno di un percorso più ampio avviato dal Comune di Gavorrano per rafforzare il valore della Legalità nel territorio, purtroppo già condizionato dall’infiltrazione delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Nel 2018 fu consegnato al magistrato Catello Maresca, al sindaco di Follonica Andrea Benini e alla dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo Gavorrano Scarlino. Nel 2019 furono il sociologo Marco Omizzolo e un gruppo di cittadini che avevano accolto nelle loro case cittadini extracomunitari con la chiusura dei progetti Sprar a ricevere il Premio ‘Gavorrano per la Legalità’.