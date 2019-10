Gavorrano, lunedì intervento sullo scarico fognario in località Grilli

Lunedì 21 ottobre verrà effettuato l’intervento sullo scarico fognario in località Grilli.

AdF si è subito attivato dopo aver ricevuto la segnalazione di una fuoriuscita da un pozzetto fognario a servizio della località Grilli: nel corso del sopralluogo effettuato è stato rilevato che il canale di scolo è ostruito dalla vegetazione, causando difficoltà di deflusso dei reflui e quindi un sovraccarico dell’ultimo tratto della rete fognaria. Tale sovraccarico ha determinato la fuoriuscita di refluo da un pozzetto. Per lunedì prossimo è stato programmato, salvo avverse condizioni meteo, un intervento di ripulitura dell’area tramite autospurgo e il ripristino del pozzetto. Sarà inoltre sistemato il terreno vicino al punto di scarico nel torrente Rigo, per liberare il punto di immissione e garantire il deflusso della fognatura. Contemporaneamente, di concerto con l’amministrazione comunale di Gavorrano sono state avviate le verifiche sulla competenza della pulizia del fosso, che non spetta ad AdF.

Gli scarichi fognari situati in località Grilli sono già inseriti nella ricognizione complessiva su infrastrutture e impianti che AdF ha già effettuato e sta aggiornando con tutte le amministrazioni comunali per valutare le azioni da inserire nel piano complessivo degli investimenti da realizzare, il quale prevede anche consistenti interventi nel settore della depurazione.