Gavorrano, in corso lavori di riqualificazione e ammodernamento stradale

Da alcuni giorni sono iniziati una serie di lavori di riqualificazione urbana e di ammodernamento stradale nel comune di Gavorrano.

I lavori sono stati affidati alla ditta Innocenti Mauro di Grosseto in seguito a una convenzione con l’Amministrazione Provinciale per un totale di circa 76.000 euro.

Si tratta di alcune opere di ammodernamento nella frazione di Bagno di Gavorrano, attraverso la sistemazione dell’incrocio tra via Galileo Galilei e piazza Leonardo da Vinci e altri interventi di rifacimento delle asfaltature del parcheggio e la strada di collegamento adiacenti alle scuole medie di Gavorrano ed il lato nord della strada di circonvallazione verso il parco della Finoria. Sempre nel capoluogo sarà interessata dai lavori via Belvedere, via Pietro Nenni, via Filippo Turati, via della Serra e la via Giuseppe Bandi.

A completamento del progetto, si prevede la manutenzione di alcuni tratti ammalorati delle strade rurali di Rigoloccio e Casteani.