Sanità, Gavorrano Bene Comune: “No al taglio della guardia medica”

Il gruppo Movimento Gavorrano Bene Comune, insieme a Sinistra Italiana, “come già nel passato, si oppone al taglio del servizio di guardia medica, un servizio essenziale per un Comune, come quello di Gavorrano, con un territorio vasto ed una popolazione prevalentemente anziana“.

“Chiediamo al sindaco di Gavorrano di informare il Consiglio comunale sulle scelte della Regione Toscana e chiediamo altresì alla cittadinanza di vigilare sul taglio di questo servizio – continua la nota di Gavorrano Bene Comune -. È una scelta che noi non possiamo condividere per nessuna ragione e che va contro anche alle norme nazionali sulla continuità di cura. Gli errori fatti dalla Regione Toscana nella sanità non possono ricadere sui territori e sui cittadini. Ci stupisce il silenzio dei sindaci e quello della politica su questo tema. Noi, da parte nostra, non siamo conniventi e non condividendo queste politiche stiamo pensando ad alcune iniziative per poter combattere questa deriva della sanità toscana”.