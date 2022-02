Gavorrano Bene Comune: “Si fermi la guerra in Ucraina e inizi un percorso di pace”

“Il nostro gruppo condanna con fermezza l’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina e chiede di fermare le ostilità e di avviare un percorso di pace attraverso la diplomazia e il negoziato”.

A dichiararlo, in un comunicato è il movimento Gavorrano Bene Comune.

“Consapevoli che la guerra, qualsiasi guerra, con il suo impatto devastante ha da sempre prodotto solo morte, devastazione e povertà che ricadono sui popoli coinvolti nei conflitti armati, e in particolare sulle persone più deboli, gli anziani, i bambini, gli ammalati, i poveri – continua la nota -. Le popolazioni civili inermi e indifese sono coloro che subiscono le maggiori sofferenze non solo nell’immediato durante gli attacchi, ma purtroppo protratte nel tempo. In questo momento, con il mondo ancora sofferente per la lunga e complessa crisi pandemica, una guerra nel cuore dell’Europa può generare solo ulteriori danni che vanno a discapito dell’intera comunità. Siamo vicini al popolo ucraino colpito dagli attacchi militari e al popolo russo, che pacificamente protesta contro le scelte del proprio Governo“.

“Ci uniamo al grande movimento della pace, che in queste ore si sta attivando in tutta Italia e non solo, per protestare contro l’aggressione all’Ucraina e a qualsiasi guerra generata dagli interessi di pochi contro i molti e sosteniamo senza ambiguità la causa della pace. Al contempo in questa nostra visione di pace affermiamo di essere contrari a qualsiasi guerra ovunque si combatta perché siamo consapevoli che la pace difficilmente si raggiunge con le armi e se ciò avviene è con grande sacrificio di vite umane – termina il comunicato -. Considerato quanto sopra e in base ai dettami della nostra Carta costituzionale ‘L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.