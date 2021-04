Gessi rossi, Gavorrano Bene Comune: “Dichiarazioni di Biondi anacronistiche”

“Ancora una volta leggiamo sconcertati le esternazioni serali del sindaco di Gavorrano, il quale, dopo l’isolamento totale in cui si è trovato dopo aver promosso l’ipotesi di riapertura dell’inceneritore, ha di colpo cambiato argomento affrontando quello dello stoccaggio dei gessi rossi“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Patrizia Scapin, capogruppo di Gavorrano Bene Comune.

“Un problema importante che apre tre questioni altrettanto importanti: l’occupazione, la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini, tre temi sui quali sarebbe bene ragionare con pacatezza ed equilibrio – continua la nota -. Come gruppo Gavorrano Bene Comune su questo argomento abbiamo una posizione chiara espressa tre anni fa e non abbiamo ad oggi nessun motivo per cambiarla. Vorremmo precisare alcuni elementi a nostro avviso non secondari. Dal 2004 ad oggi, cioè dall’accordo volontario tra enti locali e l’allora Tioxide, oggi Venator, nulla è cambiato. L’azienda, oltre a vari tentativi di ridurre la quantità di rifiuti, non è riuscita a diminuire il rapporto di 1 a 6 tra prodotto e rifiuto. Quindi, le responsabilità sono da attribuire all’azienda stessa che ogni qual volta intravede delle difficoltà, anziché impegnarsi a trovare soluzioni, ricorrendo al ricatto occupazionale, scarica le problematiche sia sul territorio sia verso chi in quel momento amministra sia verso la politica“.

“Quello che ci dispiace è che anche i lavoratori seguano questa strada e questo è sconcertante perché si realizza la tempesta perfetta, cioè una guerra tra poveri che, salvando l’azienda da tutte le sue grosse responsabilità, che nessuno potrà mai cancellare, la assolve e sposta il dibattito su un terreno che non serve per affrontare i problemi – prosegue Scapin -. Per affrontare e risolvere problemi di questo genere serve una grande unità tra le categorie e i soggetti politici istituzionali dei territori, come abbiamo imparato dalle grandi vertenze che la nostra zona ha conosciuto e vinto nel passato. Pensare ai ripristini con i gessi rossi delle cave presenti a Gavorrano oggi è fuori dal tempo e dalla storia poiché vi sono problematiche importanti e difficilmente superabili“.

“La Bartolina è una cava lambita dal fiume Bruna e colpita da alluvioni, oltre ad essere composta da un terreno talmente friabile che costituirebbe un rischio, quindi non proponibile per questa scelta. La cava della Vallina presenta problematiche diverse: è situata a ridosso di tre frazioni del comune di Gavorrano, dove vive la stragrande maggioranza della popolazione del nostro comune, è collocata in un luogo che ad oggi non consente una viabilità alternativa rispetto a quella già presente, infine è situata in prossimità di una delle falde acquifere più importanti di tutta la zona nord e che potrebbe subire quello che ha subito la falda presente sotto la cava di Montioni. Non ultimo è il fatto che la cava della Vallina è a ridosso del Geoparco delle Colline Metallifere, patrimonio dell’Unesco, sul quale sono stati investititi centinaia di milioni della comunità gavorranese e ci stupiamo che l’Istituzione Parco non abbia nulla da dire su questo – prosegue la nota –. Non possiamo, come avviene sui social, non tenere in considerazione quanto è emerso dai lavori della Commissione parlamentare ecomafie, che nel suo lavoro è stata supportata dai tecnici dei vari settori, che ha rilevato questioni importanti, le quali meritano una riflessione serie e approfondita da parte della politica e da tutti i soggetti interessati. Noi pensiamo che l’azienda debba dotarsi di una discarica autorizzata e controllata per poter proseguire il lavoro e di conseguenza il mantenimento dei livelli occupazionali“.

“Concludiamo riaffermando che stiamo dalla parte del lavoro e dei lavoratori e che siamo pronti a batterci per i loro diritti e la loro tutela – termina il comunicato –, consapevoli che nel 2021 il tutto può collimare con la difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini secondo i principi della transizione ecologica“.