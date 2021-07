La “Game Night” accende il centro storico: le vie si riempiono di giochi da tavolo e carte

Nuova serata a tema nel centro storico di Grosseto: giovedì 29 luglio, il Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto con la coorganizzazione del Comune capoluogo, il contributo di Conad e Banca Tema, con la collaborazione di Ascom Confcommercio Grosseto e Confesercenti Grosseto, proporrà una serata dedicata ai giochi, la “Game Night”.

Partner della serata sarà il Comix Cafè: piazza San Michele e via Goldoni si riempiranno di tavoli sopra cui saranno allestiti tanti giochi da tavolo e giochi di carte collezionabili che chiunque vorrà potrà provare. Il tutto nel pieno rispetto dei protocolli Covid.

In piazza Duomo sarà allestita l’area Kids, dove bambini (di ogni età) potranno divertirsi con i laboratori di riciclo creativo di Dominga Tammone con la sua “Libertà Cceativa”. Resti di caffè e di vino daranno vita a tanti personaggi e mostrilli..largo alla fantasia!

In piazza Socci ancora largo spazio ai giochi con il Ludobus dell’associazione Bandus, un automezzo attrezzato con il quale animatori, educatori, pedagogisti portano l’attività ludico-educativa ovunque nel territorio per stimolare turisti e residenti a giocare come si faceva “una volta” e per trasformare strade, piazze, lungomari, aree verdi e qualsiasi altro spazio in luoghi di gioco e divertimento.

Attraverso idee semplici e divertenti, avrà il compito de recuperare e trasformare gli spazi in luoghi di gioco, aggregazione (controllata) e cultura.

“Il gioco clou della serata, così come si legge anche dai nostri manifesti – dichiara Enrico Collura, a nome di tutto il direttivo del Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto – sarebbe dovuta essere la tombola in piazza Dante, una dedicata ai bimbi e una per tutti. Avevamo già raccolto quasi 2.000 euro di premi dai nostri associati, che hanno regalato davvero tanti bei prodotti e buoni spesa: purtroppo però, vista l’evoluzione della pandemia, visto il grande successo della Notte dello Sport, che ha portato un considerevole numero di persone nel centro storico alzando il livello di rischio di assembramenti, in accordo con l’amministrazione e con le forze dell’ordine, abbiamo preferito annullarla. Stiamo rivedendo un po’ tutta la programmazione del mese di agosto proprio per garantire a cittadini, turisti e operatori di poter vivere il centro storico in sicurezza senza rischi legati al contagio”.

La “Game Night”, come tutta la programmazione dei giovedì estivi, avrà come “contorno” i tanti negozi che rimarranno aperti in orario serale con promozioni e occasioni grazie ai saldi sempre attivi.

Per gli amanti del buon cibo l’appuntamento invece sarà con l’ultima tappa di luglio di “Ristorando in sagra” che questa settimana proporrà come “tema” i gusci del mare.

Molti dei locali del centro storico poi allieteranno i loro clienti con tanta buona musica, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta.

Fino alle 23.00 sarà possibile anche visitare il Museo archeologico e d’arte della Maremma, il Polo culturale Le Clarisse con il Museo collezione Gianfranco Luzzetti e il Museo di storia naturale della Maremma.

Nella foto, da destra: Enrico Collura, presidente del Centro commerciale del centro storico di Grosseto, Giulio Simonetti, uno dei titolari del Comix Cafè, Umberto Todini, associato Bandus.