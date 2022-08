Galà delle Orchestre: Albinia capitale della musica e del ballo

Il Galà delle Orchestre di queste serate “albiniesi” di fine estate è il dulcis in fundo di una programmazione speciale ricca di tanti eventi e per tutti della Proloco di Albina.

L’altra sera si è esibita l’affermata scuola di ballo Desigual di Orbetello, con le musiche scelte dal Dj Valter, che hanno riempito di musica e divertimento il luogo preposto tra salsa, bachata e altri ritmi latini e caraibici.

E’ stato solo uno degli eventi musicali programmati dalla Pro Loco di Albinia, guidata da Vincenzo Picciolini e Elisa Cappuccini, ideato per l’estate 2022, che hanno steso un calendario ricco e all’insegna del divertimento per tutte le età, realizzato con il sostegno dell’assessore alla cultura e turismo del Comune di Orbetello e la collaborazione di Agape Onlus, di “La Periferica” e di numerosi sponsor, tra aziende e attività commerciali del territorio. Per facilitare gli ospiti dei villaggi turistici, che contano una presenza media giornaliera di circa 2500 persone, è stato organizzato un servizio navetta gratuito da e per i campeggi che consenta il raggiungimento del centro abitato. Tante le ballerine e i ballerini della scuola Desigual di Orbetello di Stefania Borghini e Valter Bagnoli che si sono esibiti, ricevendo forti applausi e una lunga standig ovation dai loro ammiratori, tra cui Artemare Club, nostro informatore.