Un nuovo medico per i poliziotti grossetani: dirigerà l’ufficio sanitario della Questura

Ha preso servizio questa mattina, alla Questura di Grosseto, accolta dal Questore Antonio Mannoni, la dottoressa Gabriella D’Angiolella, medico capo della Polizia di Stato, chiamata a dirigere il locale ufficio sanitario.

Napoletana di nascita, ma grossetana di adozione, si è diplomata al Liceo classico del capoluogo maremmano per poi iscriversi alla Scuola superiore di studi universitari e perfezionamento Sant’Anna di Pisa, dove ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2015 con il massimo punteggio di 110 e lode.

Nel prosieguo degli studi, la dottoressa D’Angiolella si è specializzata in Medicina legale all’Università di Padova nel 2020, per successivamente seguire un corso di ulteriore specializzazione in Medicina spaziale ed aereonautica ed entrare in servizio nell’Unità operativa complessa dell’ospedale di Treviso come dirigente medico.

Nel 2021 ha partecipato al XV corso di formazione medici alla Scuola superiore della Polizia di Stato di Roma. Nominata medico principale della Polizia di Stato è stata in servizio all’Ufficio sanitario della Questura di Padova.

“A lei giunga il più sincero benvenuto da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato della Questura di Grosseto e delle Specialità presenti sul territorio provinciale per l’importante incarico – si legge in una nota della Questura –, attraverso il quale assicurerà un efficace presidio sanitario a favore della salute e del benessere di tutti gli operatori di Polizia grossetani“.