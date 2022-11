Canicross: giovane promessa grossetana impegnata nelle qualificazioni mondiali

A Grosseto c’è Gabriele Rustici, una giovane promessa del canicross, nello specifico nella disciplina scootering.

Si tratta di uno sport cinofilo che coinvolge cane e padrone e si divide in tre categorie: corsa a piedi con il cane, corsa in bici con il cane, corsa in scootering con il cane (monopattino).

Gabriele Rustici è un atleta che fa parte della nazionale di canicross ed andrà a disputare una gara il prossimo 11 dicembre a Milano Marittima (Ravenna), gara valida per le qualificazioni ai Mondiali Icf 2023.

Rustici ha partecipato ai Campioni nazionali 2022 Fimss, aggiudicandosi il titoli di campione italiano Fidasc 2022, e ha partecipato ai Campionati europei Ifss 2022 Leipa in Germania, ottenendo un ottimo risultato