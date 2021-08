G. Dallaporta: la nave del Cnr al largo di Monte Argentario

E’ arrivata a Porto Santo Stefano la nave oceanografica G. Dallaporta, importante unità del Consiglio nazionale delle ricerche destinata a attività oceanografiche, studio dei fondali marini, ricerche sulla consistenza degli stock ittici, attrezzata per la pesca per effettuare campionature e studi biologici.

Artemare Club, che l’ha subito documentata per l’archivio storico navale dell’Argentario della sede dell’associazione, racconta che è entrata in servizio nel 2001, ha una lunghezza di 35 metri e raggiunge 14 nodi di velocità massima, è in grado di ospitare sino a 8 membri di equipaggio e 12 ricercatori e affianca la nave Minerva Uno.

Nel battezzarla il Cnr ha voluto dedicare l’unità di ricerca oceanografica a Gianfranco Dallaporta, per 12 anni direttore dell’Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, scienziato cui si deve, tra l’altro, per il particolare impegno profuso per la salvaguardia di Venezia.

Il valore tecnologico e scientifico di questa nave da ricerca, unica nel suo genere in Italia, è dimostrato dalle richieste di collaborazione avanzate dall’Unione Europea; la G. Dallaporta infatti effettua studi avanzati nel settore della pesca scientifica, della biologia marina e dell’ambiente marino in genere, presenta a bordo tutte le più moderne dotazioni scientifiche e di plancia per lo studio della pesca marittima e delle condizioni ambientali marine, ecoscandagli di varie frequenze, ecointegratore, torsiometro, telecamera subacquea, sonda “Ctd” equipaggiata di numerosi sensori per la misura dei vari parametri ambientali, “Rosette Multisempler” per il prelievo di campioni di acqua di mare a varie profondità, correntometri, verricelli per la pesca ed altre apparecchiature e nei laboratori ospitati a bordo è possibile analizzare immediatamente i campioni biologici e di acqua di mare prelevati durante le campagne oceanografiche e di pesca.