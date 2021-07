Sorpresi a rubare in un appartamento, inseguiti e bloccati: denunciati due minorenni

Ieri pomeriggio, una pattuglia dei Carabinieri di Follonica è intervenuta in un’abitazione del centro cittadino a seguito della richiesta di aiuto del proprietario, che aveva sorpreso poco prima una donna nel soggiorno mentre stava rubando un portafogli da dentro una borsa.

La donna si è data alla fuga insieme ad un complice, ma i due sono stati rintracciati dai militari nei pressi di un supermercato presente nella zona, grazie alla descrizione fornita dalla vittima del furto.

A seguito del controllo, i ladri hanno consegnato ai Carabinieri la somma di 80 euro, appena rubata, e hanno condotto la pattuglia nel luogo dove gli stessi si erano disfatti del portafogli contenente i i documenti della vittima del furto.

Quest’ultima, trovandosi per strada, ha visto e riconosciuto gli autori del furto, entrambi i minorenni.

Perquisiti, i due giovani sono stati trovati in possesso di diversi arnesi da scasso nascosti all interno degli zaini. La refurtiva è stata restituita ed entrambi sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria di Firenze.