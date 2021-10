Rubano 60 pacchetti di sigarette da un distributore automatico: denunciati dai Carabinieri

Per ben due notti di fila nel corso di ottobre, il distributore automatico di una nota tabaccheria del centro di Follonica è stato forzato e svuotato. Dal suo interno sono stati infatti rubati 60 pacchetti di sigarette, per un valore di circa 300 euro.

Il titolare del negozio ha regolarmente sporto denuncia di furto ad opera di ignoti, che, come elemento di nota, hanno preso di mira esclusivamente le sigarette. I Carabinieri sono partiti dalla visione delle telecamere di alcuni impianti di videosorveglianza, anche privati, installati della zona, che hanno fatto registrare nei minuti precedenti il passaggio di due giovani le cui fattezze non sono sfuggite all’attenzione dei militari.

Le pattuglie hanno così ricevuto l’identikit dei due uomini individuati: due notti fa, grazie ai controlli disposti nell’area della stazione ferroviaria, sono stati riconosciuti mentre erano seduti nella sala d’attesa della stazione.

La perquisizione a loro carico ha poi consentito di rinvenire negli zaini in loro possesso ben 51 dei pacchetti di sigarette rubati, il che lascia intendere che il furto può essere stato commesso perché i due potessero avere una cospicua scorta di tabacco e non per eventuali rivendite o cessioni della refurtiva.

A carico dei due, un marocchino ed un italiano residenti a Massa Marittima, è scattata la denuncia per furto aggravato, mentre i tabacchi sono stati sequestrati in attesa di procedere alla restituzione a favore del legittimo proprietario.