Rubano in un centro commerciale: scoperti dalla Polizia

Week end di intenso lavoro per le pattuglie delle Volanti della Questura di Grosseto che, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati a prevenire episodi di criminalità diffusa che hanno riguardato il capoluogo e si sono protratti fino a notte inoltrata.

Le operazioni hanno interessato in particolare alcune zone urbane segnalate dai cittadini stessi come teatro di fenomeni di degrado urbano, quali via Roma, piazza Rosselli, la stazione ferroviaria e il centro storico cittadino.

Alle attività operative hanno preso parte anche le pattuglie della Polizia di Stato assegnate alla Questura di Grosseto come rinforzo per la stagione estiva, proprio al fine di potenziare i servizi di controllo del territorio. Iniziata la stagione turistica, infatti, aumentano le problematiche derivanti dalla movida con alcuni locali che restano aperti fino a tardi ed i giovani che vogliono divertirsi, ma a volte eccedono con comportamenti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Tutti i servizi sono stati integrati anche con la predisposizione di posti di blocco lungo le principali arterie stradali in ingresso e in uscita dalla città.

Analoghe operazioni sono state estese alle frazioni di Marina di Grosseto e Principina a Mare riservando particolare attenzione ad alcune località, individuate nel piano provinciale anti-rave party, come possibili luoghi di aggregazione o di transito di persone intenzionate a dare vita ad eventi abusivi organizzati attraverso i social.

Grazie all’intensa attività di controllo un cittadino straniero è stato invitato in Questura per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, mentre due persone, individuate da una pattuglia delle Volanti, sono state segnalate all’autorità giudiziaria per avere commesso un furto all’interno di un centro commerciale.

Nella giornata di domenica, le volanti della Questura hanno sequestrato un’auto sprovvista di regolare assicurazione e sono intervenute per un incidente avvenuto tra un veicolo e una moto con a bordo due persone, richiedendo l’invio di personale medico assicurando e tutte le operazioni di primo soccorso.

Nel corso dei servizi sono state identificate complessivamente 516 persone e controllati 197 veicoli.