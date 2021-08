Colpisce con un sasso un giovane e gli ruba un cellulare: identificato e denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Roccastrada hanno denunciato un uomo, che si è reso responsabile di un’aggressione ai danni di un giovane del posto.

Era la sera del 12 agosto quando, all’interno del parco del Chiusone di Roccastrada, un uomo, non originario del posto, si è avvicinato ad un giovane di 21 anni. L’uomo infatti, non trovava più il suo marsupio, ed aveva incolpato il giovane del furto.

L’uomo ha così iniziato ad inveire contro il ragazzo, che evidentemente spaventato ha cercato di scappare; nella fuga, il ragazzo è stato colpito da un sasso scagliato con veemenza dall’uomo. Quest’ultimo, inoltre, si è nuovamente avvicinato al malcapitato sottraendogli il telefono cellulare.

I Carabinieri hanno ricostruito l’intera vicenda, in cui sono state determinanti le preziose testimonianze fornite dai cittadini presenti, riuscendo in poco tempo ad identificare il responsabile, il quale, il giorno ha deciso spontaneamente di consegnare il cellulare ad un bar del paese, affinchè venisse restituito al malcapitato. Un ravvedimento che gli permetterà, almeno in parte, di vedere attenuata la sua posizione, che sarà ora valutata dalla Procura di Grosseto, a cui la persona è stata denunciata.

Il cellulare, intanto, è stato restituito dai Carabinieri al proprietario.