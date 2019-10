Ruba sei bottiglie di whisky in un supermercato e si nasconde in un giardino: fermato dalla Polizia

Ha rubato sei bottiglie di whisky da un supermercato, ma è stato bloccato dalla Polizia dopo una breve fuga ed è stato denunciato.

Il protagonista della vicenda, accaduta ieri sera intorno alle 19 a Grosseto, è un uomo di 29 anni del Congo, con alle spalle precedenti reati per resistenza a pubblico ufficiale e rissa.

Dopo essere entrato in un supermercato della Conad, l’uomo ha preso dagli scaffali sei bottiglie di whisky, del valore totale di oltre 70 euro, ed ha oltrepassato le casse senza pagare.

Il giovane è stato però notato dal direttore del supermercato, che ha provato senza successo a bloccarlo. A quel punto, il congolese è fuggito, inseguito dal direttore, che nel frattempo ha richiesto l’intervento della Polizia.

Il ladro è stato fermato poco dopo dagli agenti di una Volante in un giardino di un’abitazione, dove aveva tentato di nascondersi per sfuggire alla cattura.

L’uomo è stato portato in Questura e denunciato per furto aggravato e per violazione di domicilio.