Ruba una borsa da un’auto di fronte alla stazione: denunciato dalla Polizia ed espulso

Ha distratto la sua vittima con la scusa di chiederle alcune informazioni per poi rubarle, con una mossa fulminea, la borsa lasciata sul sedile della propria auto.

E’ successo qualche giorno fa nel parcheggio di fronte la stazione ferroviaria di Grosseto, quando una ragazza, alla guida del proprio veicolo, è stata avvicinata dal malintenzionato, un uomo di circa 30 anni.

Accortasi del furto, la giovane si è rivolta agli agenti del locale posto di Polizia ferroviaria che, grazie all’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza presenti nella piazza, sono riusciti a ricostruire i fatti, riconoscendo l’autore del reato, rintracciato dai poliziotti appena il giorno dopo mentre si dirigeva verso la stazione.

Condotto in ufficio, l’uomo, uno straniero irregolare sul territorio italiano, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali per furti e rapine, è stato denunciato per furto con destrezza ed espulso dal territorio italiano tramite ordine del Questore.