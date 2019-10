Furto all’Associazione italiana persone down: “Rubato denaro delle donazioni e dei mercatini”

L’Associazione italiana persone down di Grosseto è stata vittima di un furto.

A dare la notizia è la stessa associazione, attraverso un post sulla propria pagina Facebook.

“Ci è stata sottratta una ingente somma di denaro che i nostri ragazzi e tutti noi genitori avevamo raccolto, con tanto impegno e fatica, sia grazie ai mercatini e partecipazioni ad eventi, sia grazie alle donazioni ed offerte da parte di tutti voi, che ci seguite e sostenete – si legge nel post -. Questi soldi sottratti, erano in attesa di essere versati sul conto dell’associazione per essere poi destinati all’acquisto di materiali di arredo per la stanza di autonomia, che oltretutto, il Consiglio di amministrazione, aveva incaricato i ragazzi stessi, accompagnati dagli operatori,nella scelta e nell’acquisto di questi mobili“.

“Siamo terribilmente dispiaciuti ed amareggiati, ma anche molto arrabbiati con tali ‘persone’ se così possiamo chiamarle, oltretutto, dove erano custoditi i soldi era specificato di chi fossero e a cosa sarebbero serviti – termina il post –! VERGOGNATEVI!!!“.