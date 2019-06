Ruba accessorio per I Phone al supermercato: denunciato anziano

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, ieri mattina, gli agenti della Squadra Volanti della Polizia, a seguito di richiesta pervenuta direttamente al 113 da parte del responsabile di un punto vendita Conad, hanno denunciato, per furto, un cittadino italiano, ultrasettantacinquenne, originario della Sicilia, per aver sottratto un accessorio per I-Phone.

L’uomo ha afferrato la confezione in plastica, contenente il cavo elettronico, staccandone la linguetta che l’assicurava alla vetrina di esposizione, ne ha preso il contenuto ed rimesso la sua scatola a posto, occultando la refurtiva nella tasca dei pantaloni.

Il titolare, notando il comportamento sospetto dell’uomo, ha chiamato la Polizia che, intervenuta tempestivamente, ha provveduto all’accompagnamento in Questura e lo ha denunciato per furto.