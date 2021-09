Furti di monopattini elettrici per l’uso condiviso: Carabinieri scovano due nascondigli

Nelle scorse settimane, a Grosseto, si sono verificati alcuni furti di monopattini elettrici: quelli che il Comune di Grosseto, in collaborazione con una società specializzata con sede a Milano, mette a disposizione dei cittadini, che li possono prendere a noleggio prelevandoli direttamente dagli stalli predisposti in diversi punti della città. Qualcuno, tuttavia, anziché utilizzarli e lasciarli per i prossimi utilizzi, aveva ben pensato di portarli via, appropriandosene.

Nello specifico, erano state due le segnalazioni pervenute: i militari della Compagnia di Grosseto si sono subito messi all’opera e ieri pomeriggio, a Grosseto e Cinigiano, in due diverse perquisizioni, li hanno ritrovati.

Il Comando Stazione di Grosseto, infatti, si trovava già da tempo sulle tracce di un sessantenne grossetano, già noto alla giustizia, e gli elementi raccolti nel corso delle indagini non hanno lasciato dubbi ai Carabinieri che, in casa sua, hanno ritrovato alcuni dei monopattini asportati. In casa sono state trovate anche delle armi ad aria compressa, sulle quali sono ancora in corso accertamenti al fine di stabilirne tipologia e legittimità di detenzione.

Fulminea, inoltre , è stata l’attività condotta dai militari della Stazione di Cinigiano che, ricevuta la segnalazione della presenza nel loro territorio di altri monopattini elettrici, sono riusciti in poche ore a risalire ad un cittadino italiano che vive proprio in quel comune, nella cui proprietà hanno trovato il bottino costituito da altri due monopattini. Oltre alle dovute comunicazioni all’Autorità giudiziaria a carico dei responsabili, i Carabinieri hanno restituito i monopattini alla società, in modo che possano essere rimessi nella disponibilità dei cittadini.