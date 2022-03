Spaccano i vetri di un’auto e rubano una borsa e un I-Phone: refurtiva ritrovata dalla Polizia

Le Volanti della Questura di Grosseto hanno intensificato i servizi di controllo del territorio in alcune zone della città, dove negli ultimi tempi sono stati consumati furti all’interno di auto lasciate in sosta.

Questi controlli hanno permesso, in alcuni casi, l’individuazione dei responsabili del fatto, in altri di ritrovare alcuni oggetti appena rubati, che sono stati subito restituiti ai legittimi proprietari.

In particolare, ieri mattina, venerdì 24 marzo, le Volanti sono intervenute in via Udine, dove una donna aveva parcheggiato la sua auto per pochi minuti, necessari ad accompagnare la figlia a scuola. Appena fatto ritorno, ha notato che il finestrino anteriore dell’auto era stato infranto e dall’interno della vettura erano stati rubati una borsa ed un I-phone.

Gli agenti, constatato che la zona non era coperta da videosorveglianza nè erano presenti testimoni che avrebbero potuto fornire indicazioni utili, si sono messi subito alla ricerca del cellulare, che sono riusciti a localizzare sfruttando le potenzialità di un’applicazione in uso ai telefonini di ultima generazione.

Non appena visualizzato il segnale della posizione, gli agenti hanno perlustrato accuratamente l’area intorno al luogo indicato, trovando il cellulare abbandonato, ma perfettamente funzionante, all’interno di un giardino tra via Don Minzoni e via Roma.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, una grossetana ha chiamato la sala operativa della Questura per riferire di essere stata vittima di un furto avvenuto poco prima in via Cadorna. La donna, visibilmente scossa, ha raccontato agli agenti di avere visto un giovane a bordo di una bicicletta nera che, dopo essersi avvicinato alla sua auto lasciata in sosta, ha rotto il vetro anteriore per rubareuna borsa contenente contanti ed effetti personali. Anche in questo caso, gli agenti sono riusciti a riconsegnare alla donna quanto era stato rubato.

Sono in corso approfondimenti investigativi per cercare di risalire agli autori dei furti.

La Polizia di Stato raccomanda di prestare molta attenzione e di non lasciare nessun oggetto incustodito come borse, portafogli e cellulari all’interno dell’automobile o sopra i sedili, nemmeno per pochi minuti. Consiglia inoltre di parcheggiare l’auto in un punto illuminato, frequentato e preferibilmente vicino ad abitazioni e negozi. Ricorda ifine di chiudere sempre il veicolo e di non lasciare copie di chiavi al suo interno.