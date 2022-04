Un fuoristrada per portare aiuti in Ucraina: è stato acquistato grazie alla partita benefica – VIDEO

Dopo 6 tir di aiuti umanitari partiti per l’Ucraina, Grosseto dona al Paese martoriato dalla guerra anche un’auto fuoristrada, da utilizzare per raggiungere le zone più impervie per portare aiuti materiali o soccorrere persone ferite.

Il mezzo è stato acquistato grazie ai soldi raccolti in occasione della partita “Il cuore di Grosseto 2022 per Ukraina” disputata allo stadio Zecchini di Grosseto il 9 aprile e che ha visto protagonisti il Finanzia & Friends Team Asd, con una selezione di giocatori dell’amministrazione comunale e di rappresentanti della locale comunità ucraina, contro la Nazionale della Solidarietà, della quale fanno parte anche alcuni volti noti dello spettacolo e dello sport

Questo pomeriggio, nel piazzale interno alla parrocchia Maria Ss. Addolorata, ha avuto luogo la benedizione del mezzo, caricato di viveri e anche di un pane benedetto, perchè questa domenica in Ucraina sarà celebrata la Pasqua secondo il calendario Giuliano.

Alla semplice cerimonia sono intervenuti don Vitaliy Perih, cappellano degli ucraini greco-cattolici presenti in Maremma; don Marco Gentile, parroco dell’Addolorata; don Marjan Gjini, parroco della parrocchia Madre Teresa di Calcutta di Grosseto, che insieme all’Addolorata è stato ed è uno dei due punti di raccolta di aiuti da inviare in Ucraina e che in queste settimane si è fatta carico anche di un centinaio di famiglie di profughi. Erano presenti, inoltre, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha consegnato a don Vitaliy il gagliardetto della Città di Grosseto per portarlo, insieme al mezzo, in Ucraina, e Stefano Menato, del Finanzia & Friends Team.