Monte Argentario: 25 minuti di spettacolari fuochi d’artificio per salutare l’estate

Sono tornati a Porto Santo Stefano, sabato 3 settembre alle 22.45, i tradizionali fuochi d’artificio che chiudono la stagione degli eventi estivi, uno spettacolo che ha tenuto tutti con gli occhi al cielo, un evento tanto atteso dopo lo stop forzato a causa della pandemia da covid. Per 25 minuti circa il porto del Valle ed il lungomare Giugiaro, affollati di residenti e turisti, sono stati il teatro di quadri coreografici di luci, colori, piogge di stelle, sparati dal Molo Garibaldi sul mare.

La Pyroitaly di Cavriago (Reggio Emilia) è l’azienda che ha realizzato l’evento, offrendo allo spettatore una selezione della loro migliore produzione, con la creazione di diversi momenti di spettacolo ottenuti con diverse dinamiche ottiche e di suono, dove sono intervenuti, su diversi “piani di fuoco”, oltre 2000 artifici.

L’azienda Pyroitaly è la prima volta che opera a Monte Argentario, ma da oltre 25 anni si pone come punto di riferimento per la realizzazione di spettacoli pirotecnici in Italia e all’estero, affermando la propria professionalità fino ad ottenere prestigiosi riconoscimenti in contesti anche internazionali in un’ottica imprescindibile di passione, modernità e sicurezza, collaborando alla realizzazione di festival Internazionali, quali quelli di Hannover e Pyronale, in Germania, di Knokke, in Belgio, di Orléans, in Francia, fino alla partecipazione diretta dell’azienda, dal 2017, al Festival Internazionale di Malta con la vittoria del primo premio, al Festival di Blanes in Spagna nel 2018, dove ha ottenuto il secondo premio, e al recente Festival di Pamplona, dove ha conseguito il primo premio.

Ricorda Artemare Club, che ha assistito allo spettacolare evento dalla propria sede che si affaccia sul lungomare Giugiaro, che non c’è certezza sulla data di nascita di questa usanza festaiola, ma in Cina erano già conosciuti i fuochi d’artificio intorno all’anno Mille, in Europa furono sviluppati assieme alle applicazioni militari della polvere da sparo nel XII secolo, soprattutto per celebrare le vittorie delle guerre. I primi fuochi artificiali non erano però colorati, fu l’introduzione nel 1740 del cloruro di potassio nella miscela esplosiva a produrre le esplosioni luminose e così iniziò l’epoca d’oro degli spettacoli pirotecnici. Oggigiorno sono l’Italia e la Germania leader del settore, dove vari artigiani si tramandano i segreti della realizzazione di fuochi sempre più complessi e colorati dagli effetti strabilianti, come lo sono stati questi ultimi di Porto Santo Stefano.

Arrivederci allora alla prossima estate all’Argentario.