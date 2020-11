Come funziona la sigaretta elettronica e come può aiutare a smettere col fumo

Chi desidera dare un taglio alle sigarette sa bene che il principale alleato per la lotta al fumo è la costanza, unita alla pazienza e alla forza di volontà. Ma è chiaro che esistono anche altri “amici” che possono supportarci durante questa fase, e in questa lista si trova la sigaretta elettronica. Si tratta infatti di un dispositivo tecnologico che ha tutte le caratteristiche adatte per sopperire alle sigarette tradizionali, e per favorire la transizione da una vita da tabagista ad un’esistenza da ex fumatore. Di contro, prima di acquistarne una, è sempre il caso di informarsi e di capire come funzionano questi device moderni.

Come funziona la sigaretta elettronica

Come ogni altro apparecchio elettronico, anche questo dispositivo è composto da varie componenti. Il nucleo centrale è la batteria, il cui compito è fornire l’energia necessaria per riscaldare l’atomizzatore e per consentire dunque la vaporizzazione del liquido. Per quanto concerne l’atomizzatore, questo possiede sempre una resistenza, che viene appunto riscaldata dalla batteria. In secondo luogo, un’altra componente importante da citare è il cosiddetto “tank”, ovvero il serbatoio all’interno del quale bisogna versare il liquido. Naturalmente, in base al modello, possono cambiare certi dettagli. Alcune e-cig, per fare degli esempi pratici, riscaldano la resistenza tramite la pressione continuata di un pulsante, mentre altre lo fanno quando l’utente aspira dall’apposita bocchetta. Per approfondire ulteriormente, poi, è possibile leggere le guide di produttori come Blu, ad esempio, che spiegano bene il funzionamento di una e-cig.

Pur non facendo parte del dispositivo, anche il liquido merita una menzione: la sua composizione prevede una percentuale variabile di nicotina, oltre all’aroma, ma esistono anche dei prodotti dove la nicotina è del tutto assente.

Come l’e-cig può aiutare a smettere di fumare

La dipendenza dalle sigarette è doppia, sia fisica che psicologica. Le sigarette elettroniche riescono a colmare entrambi i vuoti. In che modo? Per prima cosa, la struttura e il funzionamento dell’e-cig permettono di imitare i gesti compiuti con le sigarette tradizionali, lo stesso vale per il vapore che si esala e per la sensazione in bocca. Inoltre, i liquidi con nicotina ne soddisfano il bisogno, dando al contempo la possibilità di ridurne nel tempo la quantità , fino ad azzerarla del tutto.

In conclusione, la sigaretta elettronica può rivelarsi uno strumento potenzialmente molto utile nella lotta contro il fumo. Anche se la forza di volontà resta, come sempre, la principale protagonista per la buona riuscita di questa missione così importante per la nostra salute.