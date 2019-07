Fulmine si abbatte sul castello: cadono pietre e detriti, struttura inagibile

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Follonica è intervenuta al castello di Scarlino.

Un fulmine ha colpito la parte perimetrale della struttura e una torretta, provocando la caduta di pietre e detriti.

I Vigili del Fuoco hanno ripristinato le condizioni di sicurezza, anche se per il momento il castello non sarà agibile fino a quando le stesse condizioni di sicurezza non saranno ristabilite.