Fulmine danneggia l’impianto di riscaldamento: sospese le lezioni, chiusa la scuola

Il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, ha firmato oggi, lunedì 13 dicembre, l’ordinanza di chiusura del plesso scolastico di Scarlino Scalo, da martedì 14 a sabato 18 dicembre.

La sospensione delle lezioni per la scuola primaria “De Amicis” e la secondaria di primo grado “Mariotti” si è resa necessaria a causa di un danno all’impianto di riscaldamento causato da un fulmine che ha colpito l’edificio di via Lelli nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 dicembre.

Il maltempo non ha compromesso la sicurezza dell’immobile che è rimasto agibile, ma ha comportato il malfunzionamento dei riscaldamenti, delle linee telefoniche e della connessione internet. L’amministrazione comunale, in accordo con la direzione scolastica, ha deciso di sospendere le lezioni: nonostante l’installazione di calorifici elettrici, il clima freddo degli ultimi giorni non permette di svolgere le attività con temperature accettabili per gli studenti e per il personale scolastico.

«Purtroppo – spiegano il sindaco Francesca Travison e l’assessore alla pubblica istruzione Michele Bianchi – siamo costretti a chiudere per alcuni giorni la scuola di via Lelli a Scarlino Scalo e attivare la didattica a distanza. Abbiamo concordato con la direzione scolastica tale soluzione per non lasciare i bambini e i docenti al freddo creando una situazione di forte disagio. Comprendiamo che per le famiglie questa decisione potrà causare dei problemi di organizzazione, ma non potevamo fare altrimenti. Il fulmine che ha colpito l’edificio ha danneggiato seriamente l’impianto di riscaldamento e ci vorranno alcuni giorni per ripararlo. Ci scusiamo con le famiglie per il disagio ma crediamo sia la scelta più opportuna».