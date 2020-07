Via Scansanese, Fronte Verde: “Bene nuovo supermercato, fa defluire il traffico”

“Abbiamo letto delle polemiche sul nuovo Conad di via Scansanese, polemiche che noi, come Fronte Verde, riteniamo strumentali“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Giovanni Di Meo, segretario provinciale del Fronte Verde Grosseto.

“Di fatto l’apertura del nuovo Conad di via Scansanese, invece, è un’ottima notizia anche per l’ambiente – spiega Di Meo -. Infatti, grazie a questo nuovo supermercato, sarà possibile un migliore deflusso del traffico cittadino, riducendo l’ inquinamento e le emissioni di CO2 causate soprattutto dalle code di traffico, in particolare nell’orario di punta, che è tra le 18 e le 19“.

“In questa fascia oraria, infatti, ci sono sia gli operai che tornano dal lavoro, sia le persone che fanno la spesa e questo nuovo supermercato, in un’area strategica della città – termina Di Meo –, può essere utile proprio per venire incontro a questo tipo di esigenze della cittadinanza e far defluire meglio il traffico cittadino“.