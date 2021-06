Verso le amministrative, Fronte Verde: “Sosteniamo Carlo Vivarelli, ecco perchè”

Fronte Verde Grosseto sostiene Carlo Vivarelli, candidato per la lista Italexit con Paragone alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo maremmano.

“Questo partito rappresenta una valida alternativa valida e credibile all’attuale sistema filogovernativo e troppo europeista – spiega Giovanni Di Meo, segretario provinciale del Fronte Verde -. Alcune politiche europee, infatti, non sono cosi filoecologiste, nè economiche, ma puntano solo ad aumentare livelli occupazionali a random. Pensiamo ad esempio al settore energetico in generale“.

“Occorre invece rappresentare credibilmente un’alternativa dopo che alcuni partiti si sono invece allineati alle attuali politiche che noi, come Fronte Verde, non possiamo condividere, tra cui anche una cosi ampia diffusione di centraline 5G che potrebbero essere dannose per la salute – termina Di Meo -. Per tutte queste ragioni Fronte Verde invita i propri iscritti e simpatizzanti a votare Italexit con Paragone ed il candidato sindaco Carlo Vivarelli“.