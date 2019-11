Sciopero per il clima, ‘Fronte Verde’: “Bene iniziativa degli studenti”

Il ‘Fronte Verde’ Grosseto plaude all’iniziativa del movimento giovanile ‘Fridays for future’, che ha organizzato il quarto sciopero studentesco, fissato per venerdì 29 novembre, contro i cambiamenti climatici.

In merito è intervenuto il segretario federale grossetano di ‘Fronte verde’ Giovanni Di Meo.

“I cambiamenti climatici sono un fatto scientificamente dimostrato e sono molto pericolosi, soprattutto per la vita umana. Ben vengano queste iniziative – spiega Di Meo -. A nostro avviso gli eventi meteorologici di questi giorni a Grosseto non sono necessariamente causati dalla crisi climatica, ma è altrettanto vero che il surriscaldamento globale esiste e che la percentuale di umidità dell’aria a Grosseto è arrivata in questi giorni anche al 97%. Un record. Quindi è giusto reagire e sensibilizzare le persone a modificare le proprie abitudini, soprattutto in tema di mobilità, ma anche per quanto riguarda la raccolta differenziata“.

“Anche la gestione dei rifiuti, nonostante gli sforzi dell’amministrazione, rischia di essere difficile se i cittadini non contribuiscono nella maniera corretta a fare la raccolta – termina Di Meo –. Importante sarebbe anche un ritorno ai valori veri dello stare insieme e del vivere civile, contrastando un consumismo sfrenato, soprattutto per ciò che riguarda l’usa e getta”.