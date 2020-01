Pista ciclabile di Roselle, Fronte Verde: “Opera necessaria, ma serve più concertazione”

“Il Fronte Verde Grosseto vede come ottima la pista ciclabile di Roselle e la vede anche come un ottimo investimento a lungo termine per l’ambiente e per l’economia della città di Grosseto“.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, segretario provinciale di Grosseto del Fronte Verde.

“Recentemente sono però emerse alcune criticità e lamentele, sia sulla durata dei lavori del cantiere, sia sulla sua locazione – spiega Di Meo -. Auspichiamo quindi, come Fronte Verde Grosseto, che ci sia la massima collaborazione e cordialità tra tutti i soggetti interessati perché è un ottimo investimento a lungo termine per la città“.