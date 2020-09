Nuovi alberi in città, il plauso di Fronte Verde: “Bene progetto del Comune”

“Come Fronte Verde Grosseto riteniamo il piano del Comune di aumentare il numero degli alberi nel perimetro della città un passo avanti positivo verso la lotta ai cambiamenti climatici, battaglia che può vedere Grosseto in prima linea e come esempio da seguire in Italia“.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, segretario provinciale del Fronte Verde.

“L’intervento ha anche costi contenuti, infatti abbiamo appreso che i lavori costeranno circa 50mila euro. Perciò non possiamo esimerci dal fare un plauso a chi sta portando avanti questi progetti. L’ambiente ha bisogno dell’uomo, ma anche l’uomo ha bisogno di vivere in un ambiente sano – termina Di Meo -. Perciò ci auguriamo che questo progetto non sia un punto di arrivo, ma un punto di partenza per una Grosseto sempre più smart e sempre più green“.