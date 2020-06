Emergenza Coronavirus, Fronte Verde: “Giusto sospendere le sagre”

“Abbiamo letto in questi giorni la questione relativa alla valutazione di sospendere o meno le sagre per questa estate“.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, segretario provinciale del Fronte Verde Grosseto.

“Noi, come Fronte Verde grossetano, riteniamo che per quest’anno, ma solo per quest’anno, sia più opportuno sospendere le sagre estive in tutta la provincia di Grosseto – spiega Di Meo -. Riteniamo opportuna questa sospensione per due ragioni fondamentali, la prima riguarda la salute, infatti il rischio di assembramenti sia alle file delle casse, sia presso tavolini, che sono sempre stati poco distanti, può produrre focolai di contagi, vista anche la possibilità degli spostamenti interregionali. La seconda ragione è economica e riguarda il fatto sia che le famiglie sono più povere, quindi un anno di sobrietà, anche vista l’emergenza, non farebbe male, ma soprattutto conviene non far partire le sagre per far ripartire le attività di ristorazione che, altrimenti, rischierebbero davvero la chiusura e, quindi, rischieremmo di perderli per un bicchiere d’acqua, o meglio di vino, se si volesse far partire le sagre, che sarebbero un concorrente scomodo ed insostenibile“.

“In tal senso pensiamo che si possa comunque stare insieme, organizzando spettacoli gratuiti all’aperto, che rispettino il distanziamento, o con un piano bar per lasciare un po di vitalità ai paesini – termina Di Meo -. Ma purtroppo solo per quest’anno riteniamo che sia più opportuno un ridimensionamento delle feste paesane, per le ragioni già dette“.