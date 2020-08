Referendum, Fronte Verde: “Voteremo ‘No’ al taglio dei parlamentari”

“Fronte Verde Grosseto, cosi come il Fronte Verde nazionale del presidente Vincenzo Galizia, si schiera fermamente per il ‘No’ al taglio del numero dei parlamentari”.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, segretario provinciale del Fronte Verde Grosseto.

“Infatti il Fronte Verde nazionale propose, tramite il suo presidente Vincenzo Galizia ed il giornalista e direttore del settimanale Linea Carlo Pompei, un taglio degli stipendi dei parlamentari, ma non del numero dei senatori e dei deputati della Repubblica – spiega Di Meo -. Ma questa proposta non trovò seguito, dunque il disegno del taglio del numero dei parlamentari senza specificare nulla riguardo agli stipendi ed ai privilegi di cui gode la classe politica potrebbero portare ad una oligarchia plutocratica, cioè ad un governo di pochi, ma molto ricchi. Ciò non è condivisibile in base ai principi espressi nel manifesto del nostro partito”.

“Sulle elezioni regionali il partito Fronte Verde lascia ad i propri iscritti e simpatizzanti libertà di coscienza, in quanto, purtroppo, per ragioni organizzative – termina Di Meo -, non sarà presente nella scheda elettorale“.