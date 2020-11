Giornata dell’albero, Fronte Verde: “Compriamo piante per aiutare ambiente ed economia”

“Oggi è il 21 novembre, giornata dell’albero. In questo tempo cosi difficile ci auguriamo che non venga in secondo piano l’amore ed il rispetto per la natura e per gli alberi“.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, segretario provinciale del Fronte Verde Grosseto.

“Come Fronte Verde Grosseto invitiamo tutti a comprare piante o alberi da piantare nel proprio giardino per aiutare l’ambiente e l’economia – continua Di Meo -. Infatti non sembra, ma spesso l’economia e l’ecologia vanno di pari passo. La radice delle due parole è la stessa: eco, dal greco oikos, cioè casa. Come Fronte Verde Grosseto non abbiamo programmato iniziative per la giornata odierna, ma lo faremo in futuro, il nostro è soprattutto un appello al buon senso di ciascuno di noi. Oggi rinnoviamo la nostra campagna di adesioni al partito. Ad ogni nuovo tesserato grossetano regaleremo una piantina“.