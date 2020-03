Coronavirus, Fronte Verde: “Chiudere gli ingressi per chi viene dalla zona rossa in Toscana”

“Molte persone in questi giorni stanno venendo in Maremma dal nord, creando scompiglio: molte persone infatti ci hanno comunicato che sono preoccupati”.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, del Fronte Verde Grosseto.

“Perciò come Fronte Verde auspichiamo che venga impedito, almeno per un paio di settimane, alle persone del nord di venire in Toscana e soprattutto in Maremma – spiega Di Meo –. Le persone del personale sanitario sono preoccupate, visto che debbono già fronteggiare i problemi ordinari. L’invito che facciamo ai nostri concittadini che sono stati nella cosiddetta zona rossa è quello di restare a casa loro per almeno due settimane, per evitare il diffondersi del contagio. Facciamo appello dunque alle autorità preposte, e soprattutto alla Regione Toscana, di chiudere gli ingressi nella nostra regione di persone provenienti dalla zona rossa“.

“Ciò sarebbe coerente con quanto disposto dal Governo centrale ed aiuterebbe la Maremma a gestire un eventuale aumento dei casi – termina Di Meo -. Diciamo ciò visto anche che, a causa dei tagli alla sanità fatti in passato per ragioni economiche, più o meno condivisibili, l’unica struttura utile sarebbe l’ospedale Misericordia, ma bisognerebbe avere il rispetto di evitare di intasarlo”.