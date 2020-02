Ambiente, Fronte Verde: “Troppo pessimismo sui social in Maremma”

“Le tematiche ecologiste sono sempre più attuali, ma vengono raccontate in maniera pessimista, soprattutto sui social“.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, del Fronte Verde Grosseto.

“Questo non sarebbe di per se una notizia, se questo pessimismo provenisse da realtà con alta antropizzazione o elevato tasso di smog – spiega Di Meo -. Ma quando questi post pessimisti sull’ecologia provengono dalla bellissima Maremma c’è da preoccuparsi. La Maremma è tra i territori più incontaminati d’Italia ed è esempio per tutti di bellezza e di tutela ambientale. Forse questi post dei nostri concittadini nascondono probabilmente problemi personali, affettivi o domestici, che però poco hanno a che fare con l’ambito pubblico e con l’ambiente. Ma ammettiamo che è un errore nel quale è facile cadere“.

“Perché invece di scrivere cose pessimiste non pubblichiamo la bellezza del nostro territorio? Perché invece di criticare non ci impegniamo di più, ognuno a modo suo, per migliorare la qualità ambientale, ma anche della vita della nostra città, iniziando dal migliorare noi stessi? Siamo convinti che facendo così, cioè essendo positivi e non negativi, molte più persone, anche le più inaspettate – termina Di Meo –, avranno maggiore rispetto della natura e della nostra bella terra”.