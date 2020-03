Emergenza Coronavirus: Fronte Verde sospende gli incontri con i cittadini

“Anche Fronte Verde Grosseto aderisce all’appello #iorestoacasa annullando gli incontri con cittadini che vorrebbero partecipare alla formazione della lista o semplicemente agli incontri da cui nascono i nostri comunicati“.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, segretario del Fronte Verde Grosseto.

“Fino ad ora abbiamo avuto molti colloqui, tramite appuntamenti con persone programmati su Facebook, per valutare la possibilità di formare un eventuale lista del Fronte Verde Grosseto per le elezioni comunali del 2021, ma anche per parlare di ambiente e di argomenti che riguardano la vita concreta di tutti i giorni – spiega Di Meo -.

Gli incontri sono stati programmati su Facebook, ma venivano fatti poi al bar o alla biblioteca Chelliana davanti a un buon libro, come quello di Greta Thumberg ‘La nostra casa è in fiamme’. Ad oggi molte sono state le partecipazioni, ma dobbiamo registrare il fatto che molti ragazzi di Fridays for future, il movimento ecologista da cui abbiamo preso spunto, sono ancora in età scolare, perciò non hanno potuto mai partecipare agli incontri, pur apprezzando l’idea di vedere un partito ecologista alle elezioni”.

“Hanno partecipato invece persone laureate, un social media manager, un deejay diplomato all’ agrario e persone che stanno ancora studiando all’ università ed è stata un’ attività molto appassionante e stimolante, però adesso è giusto fermarci. Ricordiamo alle malelingue che il nostro è un impegno completamente volontario e finalizzato a prevenire un’altra emergenza, quella climatica. Abbiamo fatto tutto questo con grande passione per la politica e per l’ambiente. Ringrazio pubblicamente, come segretario del Fronte Verde Grosseto, tutti coloro i quali, pur avendo idee diverse dalle nostre, hanno apprezzato il nostro impegno spontaneo e che ci hanno voluto bene – termina Di Meo -. Auspichiamo che questa situazione di emergenza sanitaria finisca il prima possibile per ritornare a vivere, ognuno, la propria normalità e tornare a coltivare le proprie passioni“.