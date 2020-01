Elezioni regionali, Fronte verde: “L’ambiente sia una priorità dei candidati”

“È iniziata ormai la campagna elettorale per le elezioni regionali, che, politicamente, saranno l’evento dell’anno qui in Toscana“.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, segretario federale di Grosseto del “Fronte verde-Ecologisti indipendenti”.

“‘Fronte verde’ non sarà purtroppo presente, perché, per le ovvie ragioni e difficoltà economiche e organizzative che un partito giovanissimo come il nostro deve affrontare, non riusciamo a raccogliere tutte le firme necessarie – spiega Di Meo -. Ma ci auguriamo che gli altri partiti, come sembra, possano aumentare la propria sensibilità verso l’ambiente e verso le opportunità legate ad una vera riconversione ecologica dell’economia“.

“Sarebbe stato bello ed importante essere presenti, soprattutto per rappresentare i giovani e la crescente sensibilità ecologista presente anche qui in Toscana, vista anche la crescita dei partiti ecologisti in Europa, ma purtroppo questa situazione non si verifica ancora in Italia, quindi neppure in Toscana – continua Di Meo -. Purtroppo abbiamo bisogno ancora di tempo, anche perché soprattutto le precedenti generazioni sono restie al cambiamento, ma sarà inevitabile, oltre che per l’ambiente, anche per superare la stagnazione generata da un sistema economico fermo. La nuova crescita infatti, è evidente, sta nel green new deal e non può prescindere dal risparmio energetico, né da quelle innovazioni tecnologiche che portano enormi vantaggi economici nel tempo“.

“Auguriamo buona competizione a tutti e chiediamo ai nostri simpatizzanti di leggere con attenzione i programmi dei candidati per individuare il candidato che dimostri più sensibilità verso l’ambiente – termina Di Meo -. Come ‘Fronte Verde’ stiamo crescendo e continueremo a farlo, siamo molto ottimisti. Buon 2020 a tutti”.