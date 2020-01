Fronte Verde: “Parteciperemo alle comunali, siamo l’unico partito ecologista”

“Fronte Verde Grosseto è un partito giovanissimo e piccolo: non abbiamo pretese, quindi, ma ci presenteremo alle comunali del 2021“.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, segretario federale di Grosseto del Fronte Verde.

“L’obiettivo è candidare i ragazzi del ‘Fridays for future’ di Grosseto, insieme con esperti del verde e dell’agricoltura – spiega Di Meo -. Cercheremo di rappresentare le istanze ecologiste nella città. Purtroppo i Verdi qui sono assenti, altrimenti sarebbero stati un alleato naturale. Ma stiamo dialogando con tutte quelle forze politiche che hanno mostrato sensibilità verso l’ambiente. Abbiamo riscontrato maggiore sensibilità ecologista tra i cattolici impegnati e tra i partiti di centro, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, mentre i gruppi più estremi sembrano avere altre priorità. Sarebbe quindi interessante, e la proponiamo, una coalizione composta unicamente da partiti di centro“.

“L’obiettivo nostro però è quello di fare crescere la sensibilità verso l’ambiente. Ci piacerebbe che questa sensibilità parta dal cuore, senza forzature, per un ecologismo liberale e responsabile, che dovrebbe essere alla base della convivenza civile – termina Di Meo -. Sappiamo che per un partito giovanissimo, piccolo e senza sede fisica, come il nostro è difficile prendere tanti voti. Ma proprio perché siamo l’unico partito ecologista della città daremo il massimo”.