Verso le amministrative, Fronte Verde: “Ci alleiamo con chi condivide nostri valori”

“Quest’anno sarà l’anno delle elezioni comunali per quanto riguarda Grosseto e tanti altri Comuni della provincia“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Giovanni Di Meo, segretario provinciale del Fronte Verde.

“Fronte Verde è un partito piccolo, ma è l’unica forza davvero ecologista, cioè che ha come obiettivo finale la tutela dell’ambiente e la riduzione delle emissioni di CO2 puntando quindi sull’identità profonda della Maremma cercando di migliorare i punti di forza, cioè soprattutto il turismo – continua la nota -. La pandemia ha creato gravi problemi al tessuto socioeconomico locale, basato soprattutto sulla piccola e media impresa, che non è stata sufficientemente aiutata da uno stato anche esso oberato dalla crisi. La stessa pandemia, purtroppo, rischia anche di rimandare l’appuntamento elettorale, che dovrebbe tenersi durante la stagione estiva“.

“Fronte Verde, che aderisce a livello nazionale alla confederazione di partiti denominata ‘piueco’, ha deciso di partecipare alle elezioni unendo le forze con altri gruppi e partiti che si pongono in modo alternativo all’ attuale sistema globalista. Questo per tutelare l’economia locale e le peculiarità del nostro territorio, che ha visto, tra l’altro, fallire ogni tentativo di industrializzazione coatta, semplicemente perchè inadatta alle caratteristiche della Maremma, che invece deve puntare tutto sul turismo, stando anche attenta a non fare investimenti sbagliati in questo periodo così difficile – termina Di Meo -. Ecco perchè noi di Fronte Verde non ci candideremo con I partiti tradizionali, ma cercheremo di costruire una pagina nuova della storia della politica Italiana con quei partiti o gruppi politici che vorranno condividere con noi il cammino“.