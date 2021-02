Elezioni amministrative, Fronte Verde: “Non parteciperemo, ecco il motivo”

Fronte Verde Grosseto ha deciso, dopo una riunione interna, di non partecipare alle elezioni comunali.

“Tale decisione è stata presa per non sottrarre tempo lavorativo ai nostri militanti, vista anche la durezza del periodo che stiamo vivendo – spiega il segretario provinciale Giovanni Di Meo -. Inoltre riteniamo che, come anche Greta Thumberg ha affermato in una conferenza a livello internazionale, l’ emergenza climatica non sia ancora percepita come un problema di questo tempo storico, ma che potrebbe verificarsi. Mentre rappresenta un problema grave la crisi economica e sociale prodotta dalla pandemia, oltre al fatto che dobbiamo ancora superare l’emergenza sanitaria stessa“.

“Fronte Verde lascia ai propri iscritti e militanti libertà di coscienza sul voto – termina Di Meo –, chiedendo però ad essi un’opportuna valutazione dei programmi elettorali riguardo alle tematiche ambientali“.